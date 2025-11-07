Daicel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daicel veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 34,61 JPY gegenüber 57,48 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Daicel 137,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 144,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at