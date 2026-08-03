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03.08.2026 06:31:29
Daicel präsentierte Quartalsergebnisse
Daicel hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Daicel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,29 JPY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent auf 152,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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