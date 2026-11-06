Daicel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daicel hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,61 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Daicel 159,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at