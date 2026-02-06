Daicel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daicel hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 64,09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daicel 44,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 147,71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 142,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at