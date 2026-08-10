DAIDO METAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DAIDO METAL lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 21,89 JPY. Im letzten Jahr hatte DAIDO METAL einen Gewinn von 12,60 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAIDO METAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 33,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at