13.02.2026 06:31:29
DAIDO METAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DAIDO METAL lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIDO METAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
