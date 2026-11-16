DAIDO METAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DAIDO METAL hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,94 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,93 Milliarden JPY – ein Plus von 11,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAIDO METAL 34,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at