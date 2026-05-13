DAIDO METAL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DAIDO METAL ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAIDO METAL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,34 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,62 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 93,73 JPY gegenüber 57,70 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat DAIDO METAL im vergangenen Geschäftsjahr 142,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAIDO METAL 136,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at