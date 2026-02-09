|
Daido Signal: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Daido Signal hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33,90 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,26 Prozent zurück. Hier wurden 5,22 Milliarden JPY gegenüber 5,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
