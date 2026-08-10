Daido Signal gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daido Signal hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,18 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,59 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daido Signal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at