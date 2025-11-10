Daido Signal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daido Signal hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,08 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 6,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at