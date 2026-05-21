Daido Signal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daido Signal lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,82 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daido Signal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 112,98 JPY gegenüber 95,69 JPY je Aktie im Vorjahr.

Daido Signal hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 21,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at