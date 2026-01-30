Daido Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daido Steel äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 44,04 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daido Steel 52,31 JPY je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,18 Prozent auf 145,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at