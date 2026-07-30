Daido Steel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daido Steel hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,34 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 163,53 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at