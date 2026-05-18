18.05.2026 06:31:29

Daido Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daido Steel gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 54,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daido Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 25,25 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent auf 147,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 161,74 JPY beziffert, während im Vorjahr 134,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 578,13 Milliarden JPY, während im Vorjahr 574,95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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