Daido Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Daido Steel ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daido Steel die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 167,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at