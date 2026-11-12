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12.11.2026 06:31:28
Daidoh informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Daidoh hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Daidoh vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,54 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 9,13 Milliarden JPY gegenüber 6,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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