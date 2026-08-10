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10.08.2026 06:31:29
Daidoh legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Daidoh hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 JPY, nach -6,960 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,72 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daidoh einen Umsatz von 6,64 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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