Daidong Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daidong Electronics hat am 10.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 697,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -279,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Daidong Electronics im vergangenen Quartal 3,44 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daidong Electronics 4,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 308,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 1738,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 18,28 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,07 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at