11.02.2026 06:31:28
Daiei Kankyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Daiei Kankyo lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,81 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Daiei Kankyo mit einem Umsatz von insgesamt 22,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,70 Prozent gesteigert.
