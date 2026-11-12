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12.11.2026 06:31:28
Daiei Kankyo präsentierte Quartalsergebnisse
Daiei Kankyo lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,64 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 24,85 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daiei Kankyo 19,96 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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