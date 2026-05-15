Daiei Kankyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daiei Kankyo äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 59,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daiei Kankyo 38,65 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 25,32 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,27 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 159,93 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daiei Kankyo 145,54 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 87,86 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 80,18 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at