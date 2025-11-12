|
Daiei Kankyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Daiei Kankyo hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,80 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,96 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
