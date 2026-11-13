DAIFUKU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DAIFUKU hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,24 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAIFUKU 1,08 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at