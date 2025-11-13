|
DAIFUKU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DAIFUKU lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,08 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
