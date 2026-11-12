DAIFUKU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAIFUKU hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 54,08 JPY, nach 56,69 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat DAIFUKU im vergangenen Quartal 198,26 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAIFUKU 159,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at