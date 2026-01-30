Daihatsu Diesel Mfg gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daihatsu Diesel Mfg stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daihatsu Diesel Mfg ein EPS von 68,81 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at