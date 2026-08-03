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03.08.2026 06:31:29
Daihatsu Diesel Mfg veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Daihatsu Diesel Mfg hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 59,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,15 JPY je Aktie generiert.
Daihatsu Diesel Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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