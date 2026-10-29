Daihatsu Diesel Mfg: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daihatsu Diesel Mfg hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daihatsu Diesel Mfg ein EPS von 36,91 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daihatsu Diesel Mfg im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at