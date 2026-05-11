Daihatsu Diesel Mfg: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Daihatsu Diesel Mfg hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 87,28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daihatsu Diesel Mfg noch ein Gewinn pro Aktie von 44,93 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,80 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,88 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 232,90 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 180,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 88,07 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 88,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at