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05.08.2026 06:31:29
Daihen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Daihen lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 117,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daihen 82,51 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49,06 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55,51 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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