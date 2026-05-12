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12.05.2026 06:31:29
Daihen gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Daihen hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 199,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 178,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 74,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,55 Milliarden JPY umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 591,35 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daihen 493,31 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,02 Prozent auf 237,74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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