04.02.2026 06:31:28
Daihen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daihen hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 175,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 141,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,17 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,74 Milliarden JPY umgesetzt.
