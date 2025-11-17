|
Daiho: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Daiho hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Daiho im vergangenen Quartal 34,12 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiho 35,48 Milliarden JPY umsetzen können.
