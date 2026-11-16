Daiho: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daiho gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 9,22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiho noch ein Gewinn pro Aktie von 3,93 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,45 Prozent auf 37,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at