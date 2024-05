Daiho mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daiho ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daiho die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 59,77 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 104,71 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 46,27 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daiho 46,87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 117,690 JPY. Im Vorjahr hatten 165,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,60 Prozent auf 163,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 156,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 79,600 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 161,00 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at