Daiho öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daiho hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 26,32 JPY gegenüber 16,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Daiho im vergangenen Quartal 37,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiho 36,72 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at