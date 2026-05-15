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15.05.2026 06:31:29
Daiho stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Daiho ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daiho die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 51,64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Daiho ein EPS von 41,91 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,49 Prozent zurück. Hier wurden 139,82 Milliarden JPY gegenüber 143,39 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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