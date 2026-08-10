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10.08.2026 06:31:29
Daiho verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Daiho veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,440 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,67 Milliarden JPY – ein Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daiho 31,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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