Daiho verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daiho veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,440 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,67 Milliarden JPY – ein Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daiho 31,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at