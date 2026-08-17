Daiichi Commodities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daiichi Commodities hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,09 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiichi Commodities ein EPS von -127,560 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,82 Prozent auf 2,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiichi Commodities 2,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at