|
17.08.2026 06:31:29
Daiichi Commodities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Daiichi Commodities hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,09 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiichi Commodities ein EPS von -127,560 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,82 Prozent auf 2,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiichi Commodities 2,62 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!