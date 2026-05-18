Daiichi Commodities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daiichi Commodities hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 121,57 JPY gegenüber 5,28 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,70 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,51 Milliarden JPY.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 339,010 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 23,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,71 Prozent zurück. Hier wurden 9,39 Milliarden JPY gegenüber 9,66 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at