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03.08.2026 06:31:29
Daiichi Jitsugyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Daiichi Jitsugyo hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 55,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 54,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,68 Prozent auf 41,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiichi Jitsugyo 49,49 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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