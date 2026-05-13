Daiichi Jitsugyo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daiichi Jitsugyo äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 58,87 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 311,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 278,57 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Daiichi Jitsugyo im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 219,14 Milliarden JPY im Vergleich zu 221,76 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at