Daiichi Jitsugyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daiichi Jitsugyo hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,75 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daiichi Jitsugyo ein EPS von 100,89 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,78 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 57,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at