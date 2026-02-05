|
Daiichi Jitsugyo präsentierte Quartalsergebnisse
Daiichi Jitsugyo äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 105,14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 93,49 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Daiichi Jitsugyo mit einem Umsatz von insgesamt 52,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent verringert.
