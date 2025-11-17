Daiichi Kasei: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daiichi Kasei hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 19,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,32 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at