Daiichi Kasei: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daiichi Kasei ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daiichi Kasei die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 14,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiichi Kasei noch ein Gewinn pro Aktie von 6,04 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at