DAIICHI KENSETSU hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DAIICHI KENSETSU hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77,16 JPY. Im Vorjahresviertel hatte DAIICHI KENSETSU 77,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,89 Prozent auf 16,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DAIICHI KENSETSU 17,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at