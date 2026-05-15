DAIICHI KENSETSU legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAIICHI KENSETSU präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 68,19 JPY gegenüber 87,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

DAIICHI KENSETSU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 293,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 278,00 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 58,01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 60,00 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at