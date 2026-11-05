DAIICHI KENSETSU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DAIICHI KENSETSU gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 75,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 71,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DAIICHI KENSETSU 18,57 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at